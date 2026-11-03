ATX Prime aktuell: ATX Prime am Mittag schwächer

Index-Performance im Fokus

03.11.26 12:25 Uhr

ATX Prime-Handel am Mittag.

Am Dienstag verliert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent auf 3.154,09 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,030 Prozent tiefer bei 3.159,47 Punkten in den Handel, nach 3.160,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.159,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.130,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.295,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.240,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2.409,61 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,66 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 2,50 Prozent auf 14,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,14 Prozent auf 133,40 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 30,45 EUR), Telekom Austria (+ 1,64 Prozent auf 8,69 EUR) und Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-3,20 Prozent auf 4,24 EUR), Frequentis (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 60,60 EUR) und DO (-1,41 Prozent auf 209,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 79.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,108 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net