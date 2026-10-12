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ATX Prime-Performance im Blick

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Mittag stärker

ATX Prime aktuell: ATX Prime am Mittag stärker

Mit dem ATX Prime geht es am Mittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
219.00 EUR 5.00 EUR 2.34 %
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Erste Group Bank AG
109.20 EUR -1.40 EUR -1.27 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.05 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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FACC AG
14.08 EUR 0.26 EUR 1.88 %
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Frequentis
64.50 EUR -0.30 EUR -0.46 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.11 EUR -0.04 EUR -0.96 %
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Lenzing AG
11.38 EUR 0.88 EUR 8.38 %
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OMV AG
71.85 EUR -0.40 EUR -0.55 %
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Raiffeisen
55.80 EUR -0.35 EUR -0.62 %
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Telekom Austria AG
8.70 EUR -0.09 EUR -1.02 %
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Warimpex
0.48 EUR -0.02 EUR -3.03 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,241.13 EUR 28.33 EUR 0.88 %
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,80 Prozent fester bei 3.238,46 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 3.213,57 Punkten in den Montagshandel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.213,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.244,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.331,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 21,83 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 8,95 Prozent auf 11,44 EUR), Telekom Austria (+ 3,13 Prozent auf 8,89 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,56 Prozent auf 220,50 EUR), Frequentis (+ 2,56 Prozent auf 68,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 56,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,11 Prozent auf 2,04 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR), FACC (-1,56 Prozent auf 13,92 EUR) und AMAG (-1,07 Prozent auf 27,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 162.559 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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