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Wiener Börse-Handel im Fokus

ATX Prime aktuell: ATX Prime-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße

ATX Prime aktuell: ATX Prime-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße

An der Börse in Wien überwogen am Donnerstagabend deutlich die Verkäufer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
144.00 EUR -30.60 EUR -17.53 %
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BAWAG
151.90 EUR -10.10 EUR -6.23 %
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Erste Group Bank AG
104.90 EUR -5.90 EUR -5.32 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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FACC AG
13.42 EUR -0.62 EUR -4.42 %
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Frequentis
61.40 EUR -1.20 EUR -1.92 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Polytec
5.92 EUR 0.08 EUR 1.37 %
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Raiffeisen
56.80 EUR 0.20 EUR 0.35 %
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Verbund AG
67.00 EUR 1.30 EUR 1.98 %
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Wienerberger AG
15.96 EUR -0.20 EUR -1.24 %
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Indizes
ATX Prime
3,079.68 EUR -142.22 EUR -4.41 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 4,41 Prozent schwächer bei 3.079,68 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3.220,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.221,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.221,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.079,47 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 4,34 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.388,14 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 3.213,58 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 2.311,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,86 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,33 Prozent auf 6,14 EUR), Verbund (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR), Frequentis (+ 1,26 Prozent auf 64,20 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 16,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-18,56 Prozent auf 140,40 EUR), Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 104,70 EUR), FACC (-6,16 Prozent auf 13,10 EUR), Raiffeisen (-5,51 Prozent auf 55,75 EUR) und BAWAG (-5,35 Prozent auf 153,90 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 558.230 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,39 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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