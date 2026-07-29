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Kursverlauf

ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der ATX Prime zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
26.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AMAG
28.00 EUR 1.50 EUR 5.66 %
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Andritz AG
81.50 EUR 7.50 EUR 10.14 %
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AT & S (AT&S)
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BAWAG
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Erste Group Bank AG
115.40 EUR -0.90 EUR -0.77 %
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Lenzing AG
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Marinomed Biotech AG
5.25 EUR -0.25 EUR -4.55 %
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OMV AG
63.20 EUR 0.25 EUR 0.40 %
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Rosenbauer
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Verbund AG
58.20 EUR 1.20 EUR 2.11 %
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ZUMTOBEL AG
4.15 EUR 0.16 EUR 4.01 %
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Indizes
ATX Prime
3,179.69 EUR 71.81 EUR 2.31 %
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Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 2,31 Prozent stärker bei 3.179,69 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3.107,80 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.107,88 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.091,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3.185,27 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,082 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.177,12 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Stand von 2.865,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der ATX Prime bei 2.299,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,62 Prozent. Bei 3.243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 12,75 Prozent auf 134,40 EUR), Andritz (+ 9,43 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 6,38 Prozent auf 23,35 EUR), AMAG (+ 5,15 Prozent auf 28,60 EUR) und BAWAG (+ 4,05 Prozent auf 174,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-10,71 Prozent auf 5,00 EUR), Verbund (-2,63 Prozent auf 57,35 EUR), Rosenbauer (-2,24 Prozent auf 61,00 EUR), ZUMTOBEL (-1,92 Prozent auf 4,08 EUR) und Addiko Bank (-1,85 Prozent auf 26,50 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501.437 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,239 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank