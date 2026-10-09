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Kursentwicklung im Fokus

ATX Prime aktuell: ATX Prime gibt zum Handelsende nach

ATX Prime aktuell: ATX Prime gibt zum Handelsende nach

Beim ATX Prime standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
214.00 EUR 1.00 EUR 0.47 %
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Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR 0.45 EUR 1.58 %
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FACC AG
13.82 EUR -0.04 EUR -0.29 %
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Frequentis
64.80 EUR -0.80 EUR -1.22 %
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OMV AG
72.25 EUR -2.40 EUR -3.22 %
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PORR AG
30.05 EUR -1.35 EUR -4.30 %
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Raiffeisen
56.15 EUR 0.25 EUR 0.45 %
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Semperit AG Holding
18.50 EUR -1.20 EUR -6.09 %
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Telekom Austria AG
8.79 EUR 0.07 EUR 0.80 %
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voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
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Wolford AG
1.94 EUR -0.02 EUR -1.02 %
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ZUMTOBEL AG
4.02 EUR -0.04 EUR -0.99 %
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Indizes
ATX Prime
3,212.80 EUR -6.22 EUR -0.19 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3.212,80 Punkten ab. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.219,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 3.219,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.246,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.208,80 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.368,58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.175,74 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 2.364,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,87 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), Frequentis (+ 2,31 Prozent auf 66,50 EUR), FACC (+ 1,73 Prozent auf 14,14 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,50 Prozent auf 4,06 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Semperit (-2,87 Prozent auf 18,60 EUR) und Telekom Austria (-1,82 Prozent auf 8,62 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 406.552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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