ATX Prime aktuell: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Werte in diesem Artikel
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 3.343,94 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,081 Prozent leichter bei 3.360,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.362,81 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3.333,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.360,10 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.321,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 3.142,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2.349,05 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,80 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,99 Prozent auf 210,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,20 Prozent auf 4,21 EUR), DO (+ 0,96 Prozent auf 189,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-9,04 Prozent auf 18,92 EUR), Semperit (-2,85 Prozent auf 18,75 EUR), Frequentis (-2,25 Prozent auf 65,10 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR) und Palfinger (-2,00 Prozent auf 26,90 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 63.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com