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ATX Prime im Blick

ATX Prime aktuell: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

ATX Prime aktuell: ATX Prime legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
210.00 EUR 6.50 EUR 3.19 %
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DO & CO
185.00 EUR -0.80 EUR -0.43 %
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Erste Group Bank AG
120.60 EUR -1.30 EUR -1.07 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Frequentis
64.10 EUR 0.70 EUR 1.10 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.15 EUR 0.15 EUR 3.75 %
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Lenzing AG
18.34 EUR -2.16 EUR -10.54 %
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OMV AG
70.60 EUR -0.35 EUR -0.49 %
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Palfinger AG
27.45 EUR -0.20 EUR -0.72 %
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Semperit AG Holding
19.25 EUR -0.10 EUR -0.52 %
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Vienna Insurance
65.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Wienerberger AG
16.93 EUR -0.24 EUR -1.40 %
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ZUMTOBEL AG
4.11 EUR 0.05 EUR 1.23 %
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Indizes
ATX Prime
3,326.37 EUR -36.44 EUR -1.08 %
News | Analysen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 3.343,94 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,081 Prozent leichter bei 3.360,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.362,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.333,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.360,10 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.321,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 3.142,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2.349,05 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,80 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,99 Prozent auf 210,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,20 Prozent auf 4,21 EUR), DO (+ 0,96 Prozent auf 189,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-9,04 Prozent auf 18,92 EUR), Semperit (-2,85 Prozent auf 18,75 EUR), Frequentis (-2,25 Prozent auf 65,10 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR) und Palfinger (-2,00 Prozent auf 26,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 63.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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