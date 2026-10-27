ATX Prime aktuell: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Marktbericht

27.10.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime performt heute positiv.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,07 Prozent stärker bei 3.145,31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 3.081,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.081,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.077,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.146,46 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 3.401,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.131,42 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 2.338,73 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,33 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,78 Prozent auf 152,60 EUR), FACC (+ 6,00 Prozent auf 13,78 EUR), Raiffeisen (+ 5,10 Prozent auf 56,65 EUR), STRABAG SE (+ 4,77 Prozent auf 101,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,07 Prozent auf 17,38 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,51 Prozent auf 9,95 EUR), UBM Development (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR), AMAG (-3,33 Prozent auf 31,90 EUR) und OMV (-2,61 Prozent auf 72,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 448.651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,438 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net