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Index-Performance im Blick

ATX Prime aktuell: ATX Prime mittags in der Gewinnzone

ATX Prime aktuell: ATX Prime mittags in der Gewinnzone

Der ATX Prime zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.90 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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AT & S (AT&S)
125.60 EUR -7.00 EUR -5.28 %
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Erste Group Bank AG
111.30 EUR 2.90 EUR 2.68 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.35 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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FACC AG
13.14 EUR -0.36 EUR -2.67 %
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Lenzing AG
12.40 EUR 0.70 EUR 5.98 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
70.60 EUR 5.50 EUR 8.45 %
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OMV AG
71.85 EUR -0.25 EUR -0.35 %
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Polytec
3.99 EUR -0.04 EUR -0.99 %
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Semperit AG Holding
18.15 EUR 1.00 EUR 5.83 %
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Verbund AG
73.30 EUR 4.45 EUR 6.46 %
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Wolford AG
1.81 EUR -0.02 EUR -1.09 %
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Indizes
ATX Prime
3,252.05 EUR 53.94 EUR 1.69 %
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Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,71 Prozent auf 3.252,79 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3.198,11 Punkten in den Handel, nach 3.198,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.182,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.252,88 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,19 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.308,71 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 3.301,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.378,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,37 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 6,97 Prozent auf 4,30 EUR), Lenzing (+ 5,23 Prozent auf 12,08 EUR), Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 115,50 EUR), FACC (+ 3,64 Prozent auf 13,66 EUR) und Verbund (+ 3,53 Prozent auf 71,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-3,68 Prozent auf 125,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), Wolford (-1,85 Prozent auf 2,12 EUR), Semperit (-1,66 Prozent auf 17,80 EUR) und AMAG (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 220.176 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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