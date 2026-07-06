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Index-Performance

ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert im Minus

ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.90 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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AT & S (AT&S)
176.80 EUR -14.40 EUR -7.53 %
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Erste Group Bank AG
118.60 EUR 0.80 EUR 0.68 %
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FACC AG
19.50 EUR 0.22 EUR 1.14 %
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Kapsch TrafficCom AG
5.04 EUR -0.02 EUR -0.40 %
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Marinomed Biotech AG
8.55 EUR -0.15 EUR -1.72 %
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OMV AG
57.05 EUR -0.15 EUR -0.26 %
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Rosenbauer
59.80 EUR 1.60 EUR 2.75 %
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Semperit AG Holding
14.60 EUR -0.25 EUR -1.68 %
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Wienerberger AG
23.16 EUR 0.14 EUR 0.61 %
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ZUMTOBEL AG
3.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,208.46 EUR -18.34 EUR -0.57 %
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Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 3.210,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 3.224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3.226,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.227,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.198,56 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX Prime 3.004,41 Punkte auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 2.698,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der ATX Prime bei 2.218,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,77 Prozent. Bei 3.243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 3,09 Prozent auf 15,00 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 57,95 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,95 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 23,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-8,92 Prozent auf 175,60 EUR), Marinomed Biotech (-4,76 Prozent auf 9,00 EUR), Rosenbauer (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), FACC (-2,04 Prozent auf 19,18 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 5,02 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank