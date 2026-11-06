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ATX Prime-Performance

ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert zum Start im Minus

ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert zum Start im Minus

Das macht der ATX Prime am Freitagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.50 EUR -0.40 EUR -1.25 %
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Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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FACC AG
12.80 EUR -0.34 EUR -2.59 %
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Flughafen Wien AG
51.40 EUR -1.40 EUR -2.65 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.68 EUR 0.01 EUR 0.27 %
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Lenzing AG
12.06 EUR -0.34 EUR -2.74 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR -6.10 EUR -8.64 %
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OMV AG
71.60 EUR -0.35 EUR -0.49 %
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Rosenbauer
60.80 EUR -1.40 EUR -2.25 %
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Semperit AG Holding
17.90 EUR -0.25 EUR -1.38 %
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Wienerberger AG
17.59 EUR -0.54 EUR -2.98 %
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Wolford AG
1.83 EUR 0.02 EUR 1.10 %
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Indizes
ATX Prime
3,198.83 EUR 3.81 EUR 0.12 %
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Am Freitag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,22 Prozent auf 3.156,04 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,071 Prozent tiefer bei 3.192,74 Punkten in den Handel, nach 3.195,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.192,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.151,33 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.329,63 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 3.321,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.369,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 0,65 Prozent auf 61,80 EUR), FACC (+ 0,31 Prozent auf 13,12 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 3,68 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 52,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Lenzing (-2,76 Prozent auf 11,96 EUR), AMAG (-2,49 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR) und Semperit (-2,22 Prozent auf 17,65 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 66.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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