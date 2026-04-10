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ATX Prime-Performance im Fokus

ATX Prime aktuell: ATX Prime schließt in der Verlustzone

13.04.26 17:57 Uhr
ATX Prime aktuell: ATX Prime schließt in der Verlustzone | finanzen.net

Der ATX Prime verlor heute an Wert.

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ATX Prime
2.869,4 PKT -8,3 PKT -0,29%
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Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,29 Prozent leichter bei 2.869,37 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,291 Prozent leichter bei 2.869,30 Punkten in den Handel, nach 2.877,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2.876,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.844,94 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.618,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.686,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 1.875,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,95 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 6,20 Prozent auf 13,70 EUR), Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,92 Prozent auf 37,15 EUR), Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 44,98 EUR) und AMAG (+ 1,40 Prozent auf 29,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Österreichische Post (-5,41 Prozent auf 34,10 EUR), Flughafen Wien (-2,67 Prozent auf 51,00 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,12 EUR) und PORR (-1,96 Prozent auf 40,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 713.075 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,04 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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