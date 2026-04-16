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ATX Prime-Kursentwicklung

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Freitagmittag Zuschläge

17.04.26 12:25 Uhr
ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Freitagmittag Zuschläge | finanzen.net

In Wien ist am Freitag ein stabiler Handel zu beobachten.

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ATX Prime
2.904,9 PKT 4,0 PKT 0,14%
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 2.902,89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2.900,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.900,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.911,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.896,36 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2.716,26 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 1.974,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.929,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (+ 2,19 Prozent auf 14,00 EUR), Telekom Austria (+ 1,48 Prozent auf 9,61 EUR) und Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-7,33 Prozent auf 2,78 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 158.583 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,20 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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