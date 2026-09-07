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ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Anleger in Wien treten am Mittag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.10 EUR 0.10 EUR 0.37 %
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AT & S (AT&S)
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voestalpine AG
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Indizes
ATX Prime
3,374.72 EUR -15.36 EUR -0.45 %
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Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,57 Prozent leichter bei 3.370,74 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3.389,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.390,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.391,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.347,12 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.277,74 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 2.967,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2.318,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26,81 Prozent. Bei 3.392,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Semperit (+ 1,37 Prozent auf 18,45 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 60,65 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 4,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 10,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,79 Prozent auf 167,00 EUR), voestalpine (-1,87 Prozent auf 46,24 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) und Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 73,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 77.044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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