ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne

Index-Performance

09.07.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime schloss den Handelstag im Plus ab.

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,28 Prozent höher bei 3.177,69 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,171 Prozent höher bei 3.142,88 Punkten, nach 3.137,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3.181,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.142,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,55 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.966,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2.799,96 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 2.258,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,54 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,08 Prozent auf 191,80 EUR), Frequentis (+ 4,90 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,63 Prozent auf 117,10 EUR), Addiko Bank (+ 2,59 Prozent auf 27,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,89 Prozent auf 3,78 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 8,75 EUR), Rosenbauer (-4,22 Prozent auf 59,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,02 Prozent auf 5,14 EUR), Polytec (-1,67 Prozent auf 4,70 EUR) und voestalpine (-1,64 Prozent auf 40,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 475.304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,987 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net