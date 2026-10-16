ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

ATX Prime-Kursverlauf

16.10.26 09:27 Uhr

Anleger in Wien schicken den ATX Prime heute erneut ins Plus.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent fester bei 3.206,98 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.195,97 Punkten, nach 3.195,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.195,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.221,15 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,205 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 3.340,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.180,54 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2.333,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,65 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (+ 1,74 Prozent auf 5,86 EUR), FACC (+ 1,59 Prozent auf 14,06 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR) und UBM Development (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-7,55 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), AMAG (-1,73 Prozent auf 28,40 EUR), Frequentis (-0,92 Prozent auf 64,70 EUR) und CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net