ATX Prime aktuell: ATX Prime verliert am Mittag

Index-Performance

12:25

Der ATX Prime bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1,84 Prozent auf 3.132,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 3.191,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3.191,43 Punkten am Vortag.

Bei 3.191,92 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.121,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der ATX Prime bei 2.967,43 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 2.806,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.219,05 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell OMV (+ 2,98 Prozent auf 58,75 EUR), Verbund (+ 2,63 Prozent auf 58,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,00 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 1,61 Prozent auf 63,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Polytec (-4,86 Prozent auf 4,50 EUR), Erste Group Bank (-4,56 Prozent auf 113,00 EUR), Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR), DO (-4,15 Prozent auf 208,00 EUR) und Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 54,50 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316.937 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net