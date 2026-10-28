ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags fester

ATX Prime-Kursentwicklung

28.10.26 12:26 Uhr

Der ATX Prime bewegt sich derzeit kaum.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent stärker bei 3.159,23 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.157,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.157,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.155,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.172,94 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 3.433,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.123,90 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 2.337,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,86 Prozent auf 66,90 EUR), Lenzing (+ 4,24 Prozent auf 10,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 160,40 EUR), Polytec (+ 3,24 Prozent auf 6,38 EUR) und UBM Development (+ 2,14 Prozent auf 14,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AMAG (-5,13 Prozent auf 29,60 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), voestalpine (-3,91 Prozent auf 40,82 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,73 Prozent auf 28,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 127.242 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,642 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net