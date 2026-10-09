ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Wiener Börse-Handel im Fokus

09.10.26 09:27 Uhr

Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Morgen erneut ins Plus.

Am Freitag geht es im ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 3.235,10 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.219,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.219,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.246,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.219,02 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,82 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.368,58 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3.175,74 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 2.364,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,70 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 4,44 Prozent auf 44,24 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), UBM Development (+ 2,18 Prozent auf 16,40 EUR), Wienerberger (+ 1,82 Prozent auf 15,63 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 66,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-2,02 Prozent auf 72,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 218,00 EUR), Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42.950 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,39 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net