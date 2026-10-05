ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Montagshandels stärker

ATX Prime im Blick

05.10.26 17:57 Uhr

Heute wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,40 Prozent aufwärts auf 3.308,71 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3.295,22 Punkten in den Handel, nach 3.295,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.268,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.312,90 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.369,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX Prime 3.227,82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 2.377,15 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 24,47 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 3,70 Prozent auf 2,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,44 Prozent auf 29,40 EUR), Frequentis (+ 2,08 Prozent auf 68,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 59,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 62,00 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 31,05 EUR), UBM Development (-1,84 Prozent auf 16,00 EUR) und Semperit (-1,54 Prozent auf 19,15 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 292.508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 44,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net