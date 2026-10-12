ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind

ATX Prime-Performance im Blick

12.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime beendete den Montagshandel mit Gewinnen.

Schlussendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent höher bei 3.243,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 3.213,57 Punkten in den Montagshandel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.213,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.250,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.331,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,00 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), Semperit (+ 4,84 Prozent auf 19,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,54 Prozent auf 29,65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,10 Prozent auf 4,06 EUR), Addiko Bank (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-0,97 Prozent auf 61,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 386.351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net