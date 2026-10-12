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ATX Prime-Performance im Blick

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind

Der ATX Prime beendete den Montagshandel mit Gewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Erste Group Bank AG
110.80 EUR 0.20 EUR 0.18 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.05 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.11 EUR -0.04 EUR -0.96 %
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Lenzing AG
11.38 EUR 0.88 EUR 8.38 %
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OMV AG
72.35 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Raiffeisen
55.80 EUR -0.35 EUR -0.62 %
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Rosenbauer
61.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Schoeller-Bleckmann
28.75 EUR -0.25 EUR -0.86 %
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Semperit AG Holding
19.50 EUR 1.00 EUR 5.41 %
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UNIQA Insurance AG
17.20 EUR 0.56 EUR 3.37 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,243.06 EUR 30.26 EUR 0.94 %
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Schlussendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent höher bei 3.243,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 3.213,57 Punkten in den Montagshandel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.213,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.250,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.331,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,00 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), Semperit (+ 4,84 Prozent auf 19,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,54 Prozent auf 29,65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,10 Prozent auf 4,06 EUR), Addiko Bank (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-0,97 Prozent auf 61,20 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 386.351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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