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Kursentwicklung im Fokus

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende leichter

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende leichter

Mit dem ATX Prime ging es zum Handelsschluss abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
133.40 EUR -15.60 EUR -10.47 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.05 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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FACC AG
13.48 EUR -0.22 EUR -1.61 %
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Frequentis
64.30 EUR -1.70 EUR -2.58 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.73 EUR 0.02 EUR 0.54 %
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Lenzing AG
10.74 EUR -0.04 EUR -0.37 %
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OMV AG
75.85 EUR 2.40 EUR 3.27 %
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Rosenbauer
60.80 EUR -1.40 EUR -2.25 %
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Semperit AG Holding
16.45 EUR -0.45 EUR -2.66 %
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UBM Development AG
14.00 EUR 0.40 EUR 2.94 %
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voestalpine AG
40.70 EUR -0.94 EUR -2.26 %
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Indizes
ATX Prime
3,152.39 EUR -25.40 EUR -0.8 %
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Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,81 Prozent schwächer bei 3.152,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.177,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3.177,79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.185,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.147,48 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX Prime 3.362,81 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 3.179,69 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 2.364,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 18,59 Prozent zu Buche. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,00 Prozent auf 3,90 EUR), Semperit (+ 3,31 Prozent auf 17,15 EUR), UBM Development (+ 3,27 Prozent auf 14,20 EUR), OMV (+ 3,04 Prozent auf 76,15 EUR) und Frequentis (+ 2,27 Prozent auf 67,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), FACC (-3,18 Prozent auf 13,40 EUR), Rosenbauer (-2,88 Prozent auf 60,60 EUR), voestalpine (-2,69 Prozent auf 41,30 EUR) und Lenzing (-2,53 Prozent auf 10,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 616.720 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,720 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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