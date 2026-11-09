ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart fester

Index-Performance

09.11.26 09:27 Uhr

Das macht der ATX Prime am Montagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,23 Prozent fester bei 3.166,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.159,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3.159,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.175,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.155,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.212,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 3.277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.361,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,11 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 40,54 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 112,60 EUR) und Polytec (+ 0,96 Prozent auf 4,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 101,20 EUR), Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR), Semperit (-1,14 Prozent auf 17,35 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.987 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net