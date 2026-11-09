DAX 25.972 +0,6%ESt50 6.216 +0,7%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,75 -2,5%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.319 -1,2%Euro 1,1187 +0,4%Öl 96,6 -1,7%Gold 4.096 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart fester

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart fester

Das macht der ATX Prime am Montagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
105.00 EUR -0.20 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
111.70 EUR 0.20 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.80 EUR 0.30 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.60 EUR -0.30 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Polytec
4.09 EUR 0.10 EUR 2.51 %
Charts | News | Analysen
Rosenbauer
61.00 EUR -0.20 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
28.75 EUR -0.10 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
17.55 EUR -0.35 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
40.00 EUR 0.18 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.45 EUR -0.02 EUR -4.47 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.84 EUR 0.01 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
ZUMTOBEL AG
3.81 EUR -0.03 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,191.75 EUR 32.74 EUR 1.04 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,23 Prozent fester bei 3.166,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.159,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3.159,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.175,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.155,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.212,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 3.277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.361,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,11 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 40,54 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 112,60 EUR) und Polytec (+ 0,96 Prozent auf 4,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 101,20 EUR), Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR), Semperit (-1,14 Prozent auf 17,35 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.987 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.