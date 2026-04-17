DAX24.345 -1,5%Est505.972 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +2,4%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.596 +1,0%Euro1,1757 +0,2%Öl95,92 +3,8%Gold4.791 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start des Montagshandels leichter

20.04.26 09:27 Uhr
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start des Montagshandels leichter | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
27,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
85,00 EUR 2,60 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
26,15 EUR -0,40 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,20 EUR -0,30 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,60 EUR -0,85 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
13,80 EUR -0,66 EUR -4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
78,20 EUR -0,20 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
57,50 EUR 1,10 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,38 EUR -0,48 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
63,45 EUR 1,45 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
42,02 EUR -1,32 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,43 EUR 0,01 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Wolford AG
2,68 EUR -0,04 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,69 EUR 0,03 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.907,6 PKT -39,5 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,18 Prozent tiefer bei 2.912,40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.946,81 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.947,17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.912,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.946,94 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der ATX Prime bei 2.581,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der ATX Prime bei 2.665,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1.974,73 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,56 Prozent zu. Bei 2.953,91 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,37 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 1,41 Prozent auf 57,50 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,56 Prozent auf 26,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,54 Prozent auf 3,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (-5,29 Prozent auf 13,96 EUR), Raiffeisen (-2,83 Prozent auf 45,38 EUR), Frequentis (-2,65 Prozent auf 77,00 EUR) und voestalpine (-2,48 Prozent auf 42,42 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 49.581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie weist mit 6,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen