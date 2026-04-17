ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start des Montagshandels leichter

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,18 Prozent tiefer bei 2.912,40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.946,81 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.947,17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.912,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.946,94 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der ATX Prime bei 2.581,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der ATX Prime bei 2.665,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1.974,73 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,56 Prozent zu. Bei 2.953,91 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,37 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 1,41 Prozent auf 57,50 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,56 Prozent auf 26,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,54 Prozent auf 3,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (-5,29 Prozent auf 13,96 EUR), Raiffeisen (-2,83 Prozent auf 45,38 EUR), Frequentis (-2,65 Prozent auf 77,00 EUR) und voestalpine (-2,48 Prozent auf 42,42 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 49.581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie weist mit 6,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net