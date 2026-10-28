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Index-Bewegung

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start freundlich

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start freundlich

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.20 EUR -0.50 EUR -1.58 %
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AT & S (AT&S)
163.00 EUR 3.00 EUR 1.88 %
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Erste Group Bank AG
108.10 EUR 0.40 EUR 0.37 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.80 EUR 0.55 EUR 1.88 %
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Flughafen Wien AG
50.20 EUR 0.40 EUR 0.80 %
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Lenzing AG
9.92 EUR -0.46 EUR -4.43 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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OMV AG
72.25 EUR 0.60 EUR 0.84 %
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Palfinger AG
26.90 EUR 0.35 EUR 1.32 %
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UBM Development AG
13.85 EUR -0.45 EUR -3.15 %
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Verbund AG
69.15 EUR -0.35 EUR -0.50 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -3.97 %
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Wolford AG
1.88 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,165.48 EUR 8.46 EUR 0.27 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent höher bei 3.161,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3.157,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.157,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3.167,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.155,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,57 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 3.433,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.123,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.337,62 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,92 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 161,00 EUR), UBM Development (+ 3,20 Prozent auf 14,50 EUR), Palfinger (+ 1,85 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 1,62 Prozent auf 10,06 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,16 Prozent auf 52,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-2,56 Prozent auf 30,40 EUR), Verbund (-1,36 Prozent auf 68,85 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 29.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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