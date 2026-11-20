ATX Prime-Kursentwicklung

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,64 Prozent schwächer bei 3.078,44 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 3.127,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3.129,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3.073,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.127,97 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 5,61 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 3.168,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.230,51 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 2.397,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 18,60 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR), Verbund (+ 0,36 Prozent auf 69,15 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,31 Prozent auf 3,26 EUR) und FACC (+ 0,27 Prozent auf 14,62 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,09 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-7,54 Prozent auf 105,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-7,33 Prozent auf 68,30 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR) und Andritz (-3,09 Prozent auf 78,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Polytec-Aktie aufweisen. 114.172 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net