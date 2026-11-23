ATX Prime-Performance

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,30 Prozent höher bei 3.084,73 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 3.045,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3.045,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.093,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.042,03 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 3.261,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der ATX Prime bei 2.384,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,05 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 4,92 Prozent auf 35,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 102,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,56 Prozent auf 19,28 EUR), FACC (+ 3,72 Prozent auf 14,50 EUR) und STRABAG SE (+ 2,70 Prozent auf 106,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), Semperit (-3,81 Prozent auf 15,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,44 Prozent auf 27,35 EUR), Polytec (-1,28 Prozent auf 3,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,22 Prozent auf 3,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 96.891 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,380 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net