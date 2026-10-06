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Index-Performance

ATX Prime-Handel aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels steigen

ATX Prime-Handel aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der ATX Prime befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
83.10 EUR 0.50 EUR 0.61 %
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CA Immobilien
21.90 EUR 0.40 EUR 1.86 %
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15.16 EUR 0.04 EUR 0.26 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 2.50 EUR 2.20 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.90 EUR 0.10 EUR 0.35 %
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Lenzing AG
13.72 EUR -0.34 EUR -2.42 %
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OMV AG
71.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Palfinger AG
26.95 EUR 0.10 EUR 0.37 %
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PORR AG
30.65 EUR -0.45 EUR -1.45 %
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Schoeller-Bleckmann
28.80 EUR -0.50 EUR -1.71 %
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Telekom Austria AG
9.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Warimpex
0.48 EUR 0.02 EUR 4.78 %
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Aktie kaufen
Wienerberger AG
16.16 EUR -0.58 EUR -3.46 %
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Indizes
ATX Prime
3,329.63 EUR 20.92 EUR 0.63 %
News | Analysen

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,63 Prozent auf 3.329,63 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3.308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3.308,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.349,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.307,87 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3.369,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.226,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.364,31 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25,26 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR), Palfinger (+ 2,03 Prozent auf 27,60 EUR) und CPI Europe (+ 1,85 Prozent auf 15,42 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-5,15 Prozent auf 12,90 EUR), Wienerberger (-3,77 Prozent auf 16,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 28,80 EUR), Telekom Austria (-1,56 Prozent auf 8,86 EUR) und PORR (-1,29 Prozent auf 30,65 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.091.947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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