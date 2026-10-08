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ATX Prime aktuell

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Donnerstagnachmittag schwächer

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Donnerstagnachmittag schwächer

Der ATX Prime zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
108.30 EUR -2.40 EUR -2.17 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.55 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR -0.40 EUR -0.75 %
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Lenzing AG
11.16 EUR -1.46 EUR -11.57 %
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OMV AG
74.05 EUR 1.20 EUR 1.65 %
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Österreichische Post AG
30.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
55.20 EUR -5.55 EUR -9.14 %
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Verbund AG
64.90 EUR 2.00 EUR 3.18 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.04 EUR -7.63 %
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Aktie kaufen
Wienerberger AG
15.24 EUR -0.22 EUR -1.42 %
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Wolford AG
1.96 EUR 0.02 EUR 1.03 %
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Indizes
ATX Prime
3,215.71 EUR -28.81 EUR -0.89 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,49 Prozent auf 3.228,53 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,215 Prozent auf 3.237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3.244,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3.237,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.194,57 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.390,37 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 3.137,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.350,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,77 Prozent auf 64,85 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 74,20 EUR), EVN (+ 1,58 Prozent auf 29,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,14 Prozent auf 53,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-14,24 Prozent auf 10,72 EUR), Wolford (-10,62 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 56,30 EUR) und Wienerberger (-2,13 Prozent auf 15,17 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 329.385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45,177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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