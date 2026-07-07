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ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
187.00 EUR 7.00 EUR 3.89 %
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Frequentis
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Kapsch TrafficCom AG
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8.40 EUR -0.15 EUR -1.75 %
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Raiffeisen
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Rosenbauer
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voestalpine AG
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Indizes
ATX Prime
3,165.97 EUR 28.47 EUR 0.91 %
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Um 12:08 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,95 Prozent auf 3.167,34 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,171 Prozent auf 3.142,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3.137,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.180,88 Punkte, das Tagestief hingegen 3.142,71 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.966,59 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 2.799,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.258,78 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,58 Prozent auf 64,00 EUR), Erste Group Bank (+ 3,81 Prozent auf 117,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,62) Prozent auf 54,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 185,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,89 Prozent auf 3,78 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-6,88 Prozent auf 8,80 EUR), AMAG (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,64 Prozent auf 5,16 EUR), Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 60,60 EUR) und voestalpine (-1,59 Prozent auf 40,82 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104.370 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,987 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank