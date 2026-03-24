ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Plus

Marktbericht

ATX Prime-Handel am Mittwochmorgen.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,52 Prozent stärker bei 2.657,60 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent höher bei 2.618,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.617,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2.617,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.660,79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 3,17 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2.865,95 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 2.604,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.144,84 Punkte.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,021 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,93 Prozent auf 52,10 EUR), FACC (+ 3,10 Prozent auf 13,98 EUR), Erste Group Bank (+ 2,75 Prozent auf 93,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 38,12 EUR) und Wienerberger (+ 2,50 Prozent auf 22,96 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,70 Prozent auf 5,20 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 13,50 EUR), ZUMTOBEL (-2,16 Prozent auf 3,85 EUR) und UBM Development (-1,70 Prozent auf 17,35 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 23.044 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,267 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Mit 7,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net