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ATX Prime-Performance im Blick

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt zurück

24.04.26 12:25 Uhr
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt zurück | finanzen.net

Der ATX Prime verliert am Freitag an Boden.

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Indizes
ATX Prime
2.858,9 PKT -19,0 PKT -0,66%
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Am Freitag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,15 Prozent auf 2.844,87 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 2.878,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2.877,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.837,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.880,30 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 3,46 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.617,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2.740,61 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Stand von 2.024,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,02 Prozent nach oben. Bei 2.953,91 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,96 Prozent auf 95,30 EUR), CPI Europe (+ 1,46 Prozent auf 15,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), Palfinger (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR) und Frequentis (+ 0,93 Prozent auf 76,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Österreichische Post (-4,96 Prozent auf 33,55 EUR), Wolford (-4,11 Prozent auf 2,80 EUR), BAWAG (-3,99 Prozent auf 146,90 EUR), voestalpine (-3,25 Prozent auf 41,68 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,54 Prozent auf 5,38 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 157.383 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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