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ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt Gas

08.04.26 15:57 Uhr
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt Gas | finanzen.net

Börsianer in Wien strömen am dritten Tag der Woche scharenweise an den Markt.

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Indizes
ATX Prime
2.800,2 PKT 101,7 PKT 3,77%
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Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 3,61 Prozent auf 2.796,08 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 2.695,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2.698,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2.811,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.695,21 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.686,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.689,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.868,79 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,19 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 15,53 Prozent auf 193,40 EUR), voestalpine (+ 11,16 Prozent auf 42,62 EUR), FACC (+ 8,95 Prozent auf 14,36 EUR), Wienerberger (+ 8,42 Prozent auf 24,98 EUR) und Raiffeisen (+ 7,46 Prozent auf 40,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil OMV (-5,42 Prozent auf 60,15 EUR), Marinomed Biotech (-2,84 Prozent auf 13,70 EUR), Verbund (-2,46 Prozent auf 65,45 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 341.288 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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