ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Index im Blick

21.07.26 09:28 Uhr

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Um 09:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent auf 3.150,57 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3.152,63 Punkten, nach 3.151,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.163,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.149,68 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.212,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2.894,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.265,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 18,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,61 Prozent auf 167,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,66 Prozent auf 5,10 EUR), FACC (+ 1,88 Prozent auf 16,24 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-6,73 Prozent auf 20,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 5,10 EUR), EVN (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR), Polytec (-2,58 Prozent auf 4,54 EUR) und Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221.340 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net