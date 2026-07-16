DAX 24.884 +0,2%ESt50 6.251 +0,4%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,65 -0,1%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.788 +1,2%Euro 1,1423 +0,1%Öl 88,5 -0,8%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt zum Start des Dienstagshandels nach

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
160.60 EUR 1.20 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23.80 EUR 0.25 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
199.00 EUR -2.00 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
112.60 EUR 1.00 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR 0.55 EUR 1.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
15.96 EUR -0.20 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
5.10 EUR 0.02 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
4.56 EUR 1.00 EUR 28.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62.55 EUR 0.70 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Polytec
4.62 EUR 0.11 EUR 2.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
38.40 EUR 0.20 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
65.10 EUR 0.30 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
20.48 EUR -2.34 EUR -10.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,147.73 EUR -3.82 EUR -0.12 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent auf 3.150,57 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3.152,63 Punkten, nach 3.151,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.163,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.149,68 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.212,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2.894,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.265,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 18,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,61 Prozent auf 167,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,66 Prozent auf 5,10 EUR), FACC (+ 1,88 Prozent auf 16,24 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-6,73 Prozent auf 20,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 5,10 EUR), EVN (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR), Polytec (-2,58 Prozent auf 4,54 EUR) und Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221.340 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura