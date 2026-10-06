DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.792 -1,7%Euro 1,1235 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Performance im Fokus

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert am Mittag

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert am Mittag

Der ATX Prime gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
83.10 EUR 0.50 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
228.00 EUR 2.50 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.90 EUR 0.40 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
116.20 EUR 2.50 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.90 EUR 0.10 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Flughafen Wien AG
53.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.88 EUR -0.14 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Polytec
5.96 EUR -0.06 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
30.65 EUR -0.45 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
43.84 EUR -0.04 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.48 EUR 0.02 EUR 4.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
16.16 EUR -0.58 EUR -3.46 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,329.63 EUR 20.92 EUR 0.63 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,89 Prozent stärker bei 3.338,25 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent leichter bei 3.308,67 Punkten in den Handel, nach 3.308,71 Punkten am Vortag.

Bei 3.307,87 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.349,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 3.369,49 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 3.226,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.364,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 25,58 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 3,99 EUR), Polytec (-1,35 Prozent auf 5,86 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 511.486 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.