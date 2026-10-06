ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert am Mittag

ATX Prime-Performance im Fokus

06.10.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,89 Prozent stärker bei 3.338,25 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent leichter bei 3.308,67 Punkten in den Handel, nach 3.308,71 Punkten am Vortag.

Bei 3.307,87 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.349,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 3.369,49 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 3.226,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.364,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 25,58 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,48 Prozent auf 3,99 EUR), Polytec (-1,35 Prozent auf 5,86 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 511.486 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net