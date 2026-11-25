Index-Performance im Fokus

Der ATX Prime sinkt derzeit.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent leichter bei 3.018,47 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3.052,66 Punkten, nach 3.052,27 Punkten am Vortag.

Bei 3.055,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.011,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,891 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 3.081,43 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 3.282,20 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 2.459,32 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 5,54 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 4,46 Prozent auf 15,68 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 33,60 EUR), Rosenbauer (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,45 Prozent auf 98,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,45 EUR), UBM Development (-2,57 Prozent auf 13,25 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 156,80 EUR), OMV (-2,20 Prozent auf 66,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,16 Prozent auf 3,17 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 163.936 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net