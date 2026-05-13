ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Zuschlägen

ATX Prime-Entwicklung

Der ATX Prime notiert am Donnerstagmittag im Plus.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,64 Prozent fester bei 2.927,82 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2.909,49 Punkten in den Handel, nach 2.909,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2.908,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.929,23 Zähler.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,563 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 2.918,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.799,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.234,27 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,14 Prozent. Bei 2.973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 4,18 Prozent auf 14,46 EUR), Polytec (+ 3,78 Prozent auf 4,67 EUR), Wienerberger (+ 2,54 Prozent auf 23,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,41 Prozent auf 79,10 EUR) und Telekom Austria (+ 1,40 Prozent auf 10,14 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-4,83 Prozent auf 2,76 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), PORR (-3,17 Prozent auf 36,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,46 Prozent auf 5,56 EUR) und Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 9,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124.005 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 6,88 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net