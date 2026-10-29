DAX 26.100 +1,5%ESt50 6.222 +0,9%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,81 +1,1%Nas 26.238 -1,2%Bitcoin 72.865 +0,1%Euro 1,1158 +0,0%Öl 113,3 -1,7%Gold 4.023 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Kursverlauf

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags freundlich

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags freundlich

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
30.90 EUR -0.30 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
20.70 EUR -0.65 EUR -3.04 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
197.80 EUR 2.00 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.20 EUR 0.40 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Flughafen Wien AG
50.60 EUR 0.40 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
66.00 EUR 3.50 EUR 5.60 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.71 EUR -0.09 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
73.45 EUR 0.60 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Polytec
6.36 EUR 0.26 EUR 4.26 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
29.50 EUR 0.65 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
16.90 EUR -1.35 EUR -7.40 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.41 EUR 0.08 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,180.42 EUR 17.76 EUR 0.56 %
News | Analysen

Am Donnerstag erhöht sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,53 Prozent auf 3.179,37 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3.162,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.162,66 Punkten am Vortag.

Bei 3.139,84 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.184,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 3,17 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.396,42 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Wert von 3.107,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.332,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Frequentis (+ 2,13 Prozent auf 67,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,98 Prozent auf 51,60 EUR) und Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-19,06 Prozent auf 5,18 EUR), Semperit (-6,21 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 197.006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.