ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags freundlich

ATX Prime-Kursverlauf

29.10.26 15:57 Uhr

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Donnerstag erhöht sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,53 Prozent auf 3.179,37 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3.162,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.162,66 Punkten am Vortag.

Bei 3.139,84 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.184,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 3,17 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.396,42 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Wert von 3.107,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.332,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Frequentis (+ 2,13 Prozent auf 67,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,98 Prozent auf 51,60 EUR) und Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-19,06 Prozent auf 5,18 EUR), Semperit (-6,21 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 197.006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net