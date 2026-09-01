ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester

Wiener Börse-Handel im Fokus

04.09.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,88 Prozent auf 3.369,49 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent stärker bei 3.341,12 Punkten in den Handel, nach 3.340,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.380,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.332,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,01 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.276,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.020,86 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 2.304,67 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,76 Prozent aufwärts. Bei 3.380,49 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 11,16 Prozent auf 165,40 EUR), Wienerberger (+ 3,37 Prozent auf 19,31 EUR), voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 46,72 EUR), DO (+ 2,74 Prozent auf 206,00 EUR) und STRABAG SE (+ 2,65 Prozent auf 97,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen UNIQA Insurance (-1,71 Prozent auf 18,42 EUR), Rosenbauer (-1,53 Prozent auf 64,40 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR) und Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 64,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 480.071 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net