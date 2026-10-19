ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich schwächer

ATX Prime aktuell

19.10.26 15:58 Uhr

So bewegt sich der ATX Prime nachmittags.

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent tiefer bei 3.180,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3.219,49 Zählern und damit 0,006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.219,68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.180,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.219,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.136,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.287,87 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,67 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 2,68 Prozent auf 30,70 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und Frequentis (+ 0,16 Prozent auf 64,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-4,08 Prozent auf 0,47 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,67 Prozent auf 163,80 EUR), CA Immobilien (-2,31 Prozent auf 21,15 EUR) und Andritz (-2,22 Prozent auf 79,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194.599 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net