DAX 25.239 -1,5%ESt50 6.124 -1,3%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,90 +2,1%Nas 26.494 +1,4%Bitcoin 73.148 +0,2%Euro 1,1213 -0,2%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.144 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime aktuell

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich schwächer

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich schwächer

So bewegt sich der ATX Prime nachmittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
29.50 EUR 1.20 EUR 4.24 %
Charts | News | Analysen
Andritz AG
79.90 EUR 0.30 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
168.80 EUR -0.80 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
166.60 EUR -0.50 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.55 EUR 0.35 EUR 1.65 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
109.80 EUR -0.60 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR 0.25 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
64.40 EUR 0.60 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.35 EUR 0.40 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
29.30 EUR -0.05 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
19.30 EUR 0.05 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.47 EUR -0.02 EUR -4.08 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,176.93 EUR -42.75 EUR -1.33 %
News | Analysen

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent tiefer bei 3.180,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3.219,49 Zählern und damit 0,006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.219,68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.180,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.219,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.136,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.287,87 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,67 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 2,68 Prozent auf 30,70 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und Frequentis (+ 0,16 Prozent auf 64,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-4,08 Prozent auf 0,47 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,67 Prozent auf 163,80 EUR), CA Immobilien (-2,31 Prozent auf 21,15 EUR) und Andritz (-2,22 Prozent auf 79,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194.599 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.