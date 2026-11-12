ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer

Wiener Börse-Handel im Blick

12.11.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verzeichnet derzeit Verluste.

Am Donnerstag verliert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent auf 3.287,80 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 3.303,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3.303,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.279,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.315,00 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 4,08 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.243,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.304,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.448,92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 75,00 EUR), UBM Development (+ 2,03 Prozent auf 15,05 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,03 Prozent auf 4,03 EUR), DO (+ 1,56 Prozent auf 228,50 EUR) und Wolford (+ 0,93 Prozent auf 2,18 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-5,81 Prozent auf 4,05 EUR), Semperit (-4,63 Prozent auf 17,50 EUR), Frequentis (-4,57 Prozent auf 64,70 EUR), Flughafen Wien (-2,69 Prozent auf 50,60 EUR) und Wienerberger (-2,56 Prozent auf 16,76 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 439.672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net