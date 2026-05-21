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ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende im Minus

05.06.26 17:57 Uhr
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende im Minus | finanzen.net

Der ATX Prime zeigte sich am Abend in Rot.

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Indizes
ATX Prime
3.004,4 PKT -16,5 PKT -0,54%
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Zum Handelsende notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent leichter bei 3.004,41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3.021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3.020,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.001,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.041,91 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2.868,90 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 2.703,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.219,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,03 Prozent nach oben. Bei 3.047,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 11,20 Prozent auf 2,78 EUR), Frequentis (+ 3,94 Prozent auf 79,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,85 Prozent auf 11,00 EUR), Warimpex (+ 1,63 Prozent auf 0,50 EUR) und Rosenbauer (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-6,33 Prozent auf 133,20 EUR), FACC (-4,84 Prozent auf 15,74 EUR), PORR (-4,83 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-4,81 Prozent auf 22,75 EUR) und voestalpine (-3,24 Prozent auf 47,20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 402.595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,035 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,16 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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