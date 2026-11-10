ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime zum Start des Dienstagshandels steigen

ATX Prime-Marktbericht

10.11.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,47 Prozent stärker bei 3.266,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 3.219,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3.219,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.266,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.219,89 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX Prime 3.212,80 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 3.276,95 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2.403,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 22,90 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 21,04 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 115,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,97 Prozent auf 118,00 EUR), FACC (+ 2,96 Prozent auf 13,90 EUR) und Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 12,04 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9,72 Prozent auf 1,95 EUR), Warimpex (-4,05 Prozent auf 0,45 EUR), ZUMTOBEL (-2,81 Prozent auf 3,81 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 3,70 EUR) und OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26.820 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net