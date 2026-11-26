Kursverlauf

Aktuell wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,19 Prozent stärker bei 3.025,98 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 2.960,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2.961,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.960,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3.040,92 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,645 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.323,23 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 2.484,71 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 13,84 Prozent zu Buche. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 11,20 Prozent auf 29,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,74 Prozent auf 96,10 EUR), FACC (+ 7,25 Prozent auf 14,50 EUR), Semperit (+ 5,51 Prozent auf 14,35 EUR) und voestalpine (+ 4,51 Prozent auf 32,92 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AMAG (-1,51 Prozent auf 32,70 EUR), Vienna Insurance (-0,96 Prozent auf 72,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,94 Prozent auf 3,16 EUR) und Verbund (-0,79 Prozent auf 69,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122.811 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 6,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net