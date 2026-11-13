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Profitable BAWAG-Anlage?

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAWAG-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
171.50 EUR -1.20 EUR -0.69 %
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Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,85 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die BAWAG-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,315 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 171,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31.321,79 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 213,22 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BAWAG belief sich zuletzt auf 13,34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der BAWAG-Papiere an der Börse Wien war der 25.10.2017. Der Erstkurs der BAWAG-Aktie lag beim Börsengang bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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