Langfristige Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

BAWAG-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,90 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 8,628 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 146,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1.263,16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,32 Prozent.

Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 11,96 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wagte die BAWAG-Aktie an der Börse Wien den Sprung aufs Parkett. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net