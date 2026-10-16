ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 54,45 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,365 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.046,83 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 15.10.2026 auf 165,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 204,68 Prozent gleich.
Der Marktwert von BAWAG betrug jüngst 12,95 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag des BAWAG-Papiers an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Anteils auf 47,30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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