DAX 25.629 +1,0%ESt50 6.211 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.922 -0,4%Euro 1,1251 +0,3%Öl 105,2 -0,7%Gold 4.181 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende BAWAG-Investition?

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
166.70 EUR -2.00 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 54,45 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,365 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.046,83 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 15.10.2026 auf 165,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 204,68 Prozent gleich.

Der Marktwert von BAWAG betrug jüngst 12,95 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag des BAWAG-Papiers an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Anteils auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Aktuelle BAWAG Aktie News

Werbung

BAWAG Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAWAG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.