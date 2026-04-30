ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentables BAWAG-Investment?

Wer vor Jahren in BAWAG eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2021 wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44,94 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,252 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BAWAG-Aktie auf 145,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.242,10 EUR wert. Damit wäre die Investition um 224,21 Prozent gestiegen.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,28 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Anteils belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net