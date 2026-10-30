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ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor einem Jahr verdient

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
159.90 EUR -3.10 EUR -1.90 %
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Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 108,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 0,918 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 148,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,94 Prozent zugenommen.

Insgesamt war BAWAG zuletzt 12,49 Mrd. Euro wert. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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