ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 108,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 0,918 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 148,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,94 Prozent zugenommen.
Insgesamt war BAWAG zuletzt 12,49 Mrd. Euro wert. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAWAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAWAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com