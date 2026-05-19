ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 3 Jahren verdient

Rentable BAWAG-Anlage?

Vor Jahren in BAWAG eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,665 BAWAG-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 149,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.383,95 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 238,40 Prozent.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,47 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag des BAWAG-Papiers an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs der BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net