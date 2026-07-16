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ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren STRABAG SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRABAG SE
85.40 EUR -0.70 EUR -0.81 %
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Vor 3 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das STRABAG SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,954 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie auf 86,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.320,75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,08 Prozent zugenommen.

STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 9,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG